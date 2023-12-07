الرئيس الليتوانى جيتاناس نوسيدا يعلن ترشحه لولاية رئاسية ثانية

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أعلن الرئيس الليتوانى الحالى جيتاناس نوسيدا، اليوم الخميس، أنه سيترشح لولاية ثانية فى الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، معربًا عن أمله فى الحصول على تفويض قوى من الشعب.

ونقلت شبكة راديو وتلفاز ليتونيا عن نوسيدا قوله - خلال مؤتمر صحفى - : "عندما توليت منصبى كرئيس قبل أربع سنوات ونصف، كان هدفى الرئيسى هو بناء ليتوانيا قوية وعادلة تحترم مواطنيها ويحترمونها. ليتوانيا تتقاسم ازدهارها مع الجميع، بما فى ذلك أولئك الذين هم أقل ثراءً".



وأضاف: "مصمم وملتزم بمواصلة العمل الذى بدأناه. لذا سأترشح للانتخابات الرئاسية فى مايو 2024، وآمل أن يمنحنى شعب ليتوانيا تفويضًا قويًا بالثقة، كما فعلوا فى عام 2019".



وقبل إعلان قراره الترشح، ألقى نوسيدا كلمة مدتها 30 دقيقة فى قصر الرئيس، استعرض فيها إنجازات البلاد منذ توليه منصبه فى عام 2019.



وسلط نوسيدا الضوء على "التحولات الجذرية" التى حدثت خلال فترة رئاسته، بما فى ذلك الاتفاق مع ألمانيا بشأن النشر الدائم للواء ألمانى فى ليتوانيا وزيادة الإنفاق الدفاعى إلى أكثر من 2.5% من إجمالى الناتج المحلي.