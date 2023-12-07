الخارجية تعزى المملكة العربية السعودية فى حادث سقوط طائرة مقاتلة واستشهاد طاقهما

كتب أحمد جمعة

أعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد عن خالص التعازي والمواساة للمملكة العربية السعودية الشقيقة، قيادةً وشعباً، في حادث سقوط إحدى طائرات القوات الجوية الملكية واستشهاد طاقمها، بحسب ما نشره عبر حسابه على منصة "إكس".

كتب أبو زيد عبر حسابه الرسمي: خالص التعازي والمواساة للمملكة العربية السعودية الشقيقة، قيادةً وشعباً، في حادث سقوط إحدى طائرات القوات الجوية الملكية واستشهاد طاقمها… ندعو المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وأعلنت وزارة الدفاع فى المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، سقوط إحدى الطائرات المقاتلة من طراز إف-15 اس ايه، واستشهاد طاقمها، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية، العميد الركن تركي المالكي، إن حادث سقوط الطائرة وقع عند الساعة (12:5 ظهر اليوم الخميس وذلك أثناء قيامها بمهمة تدريبية روتينية بقاعدة الملك عبد العزيز الجوية بالظهران.

وأضاف أن لجنة تحقيق باشرت مهامها لمعرفة تفاصيل أسباب الحادث الذى نتج عنه استشهاد طاقم الطائرة.