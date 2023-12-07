الرئيسية أخبار عاجلة الحكومة تصدر اللائحة المالية والإدارية لصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية الخميس، 07 ديسمبر 2023 01:47 م الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء كتبت هند مختار مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بإصدار اللائحة المالية والإدارية لصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية. المهن الطبية مجلس الوزراء مصطفى مدبولى مخاطر المهن الطبية مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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