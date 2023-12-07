الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد 5 قرارات لصالح فلسطين بأغلبية ساحقة

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اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية ساحقة، اليوم/الخميس/، 5 قرارات لصالح القضية الفلسطينية.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا"، إن القرار الخاص بتقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين حصل على تأييد 168 دولة، مقابل اعتراض دولة واحدة وامتناع 10 دول من بينها الولايات المتحدة، والكاميرون، وجواتيمالا، وميكرونيزيا، والباراجواي، وفانواتو، وبالاو.



كما حصل القرار الثانى المعنى بعمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) على أغلبية 165 دولة، واعتراض 4 دول هي: كندا، وإسرائيل، وميكرونيزيا، والولايات المتحدة، وامتناع 6 دول هي: الكاميرون، وجواتيمالا، وبالاو، وبابوا نيو غينيا، وفانواتو، وكيريباتي.



وحصل القرار الثالث الخاص بممتلكات اللاجئين الفلسطينيين والإيرادات الآتية منها على تأييد 163 دولة واعتراض 5 دول هي: كندا، وإسرائيل، وميكرونيزيا، وناورو، والولايات المتحدة وامتناع 9 عن التصويت، فيما حصل القرار الرابع الخاص بالمستوطنات الإسرائيلية فى الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والجولان السورى المحتل، على تأييد 149 دولة واعتراض 6 دول هي: كندا، والمجر، وإسرائيل، ميكرونيزيا، وناورو، والولايات المتحدة، وامتناع 17 دولة عن التصويت.



وحصل القرار الخامس الخاص بأعمال اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق فى الممارسات الإسرائيلية التى تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطينى وغيره من السكان العرب فى الأراضى المحتلة، على تأييد 86 دولة، واعتراض 12 دولة، وامتناع 75 دولة عن التصويت.



وقد كانت التصويتات كاسحة، بمعدل 10 أصوات لصالح القرار.



وثمن المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، هذا التأييد والتعاطف المتزايد للمجتمع الدولي، وخاصة موضوع اللاجئين الفلسطينيين، والذى يأتى فى ظل العدوان الهمجى الإسرائيلى على أهالى قطاع غزة والضفة الغربية.