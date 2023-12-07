التعليم العالى: معهد بحوث الإلكترونيات يبحث التعاون مع نادى أعضاء هيئة البحوث

برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمى، نظم معهد بحوث الإلكترونيات برئاسة الدكتورة شيرين عبدالقادر محرم، لقاءً مع مجلس إدارة نادى أعضاء هيئة البحوث برئاسة الدكتور على عبدالحميد رئيس مجلس إدارة نادى أعضاء هيئة البحوث؛ لبحث فرص التعاون المُشترك، بمقر المعهد.

فى بداية اللقاء رحبت الدكتورة شيرين عبدالقادر محرم بأعضاء مجلس إدارة نادى أعضاء هيئة البحوث، مشيدة بالخدمات والأنشطة، والفعاليات التى يُقدمها النادى، لأعضاء هيئة البحوث بالمعهد وبالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، مؤكدة أن التعاون مع نادى أعضاء هيئة البحوث يُمثل فرصة هامة للتكامل والتواصل مع كافة المراكز والمعاهد والهيئات البحثية.

وخلال اللقاء بحث الجانبان فرص التعاون المُشترك لاسيما فى مجال ورش العمل والموضوعات ذات العلاقة بتخصص المعهد، كذلك تقديم الدعم الفنى من معهد بحوث الإلكترونيات للنادى فى إنشاء واستضافه موقع النادي.

وفى هذا السياق أكدت رئيس معهد بحوث الإلكترونيات على تقديم كافة أوجه الدعم للنادي؛ لتنفيذ الأنشطة والفاعليات المشتركة بما يتوافق مع خطط المعهد ومجلس إدارة النادي؛ لخدمة ورعاية الأعضاء.

ومن جانبه أعلن الدكتور على عبدالحميد رئيس مجلس إدارة نادى أعضاء هيئة البحوث عن موافقة مجلس إدارة النادى على تقديم عدد أربع جوائز علمية محكمة بواسطة لجان متخصصة سنويًا، بالضوابط التى تضمن الاستفادة منها ضمن مُتطلبات الترقية للباحثين، كما تم الموافقة على تنظيم مؤتمر سنوى لنشر مخرجات المراكز والمعاهد البحثية، فضلًا عن إقامة عدد من الندوات وورش العمل والدورات العلمية من خلال المتخصصين بشهادات معتمدة تفى بمتطلبات الترقية أيضًا.

وفى ختام اللقاء، أعرب الدكتور على عبدالحميد عن سعادته بهذا اللقاء، مشيرًا إلى أن المعهد يتمتع بقدرات علمية وبحثية كبيرة تُسهم فى تطوير البحث العلمى والابتكار فى مصر.