البترول الخام يتصدر قائمة السلع الأعلى تصديرا فى سبتمبر الماضى

كتب: مدحت عادل

أظهرت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء مجموعة من السلع التى ارتفعت صادرتها فى شهر سبتمبر الماضى، وتصدر هذه القائمة صادرات البترول الخام والتى بلغت 304 ملايين دولار فى شهر سبتمبر الماضى، بينما كانت نحو 167 مليون دولار فى شهر سبتمبر عام 2022، بزيادة بلغت نحو 137 مليون دولار، وبنسبة زيادة بلغت نحو 81%.

وتضمنت القائمة صادرات العجائن والمحضرات الغذائية وبلغت قيمتها 113 مليون دولار فى سبتمبر الماضى، مقابل 85 مليون دولار فى نفس الشهر عام 2022، بزيادة بلغت نسبتها 32%، ثم صادرات مصر من قضبان وعيدان وزوايا وأسلاك حديد بنحو 65 مليون دولار سبتمبر الماضى، مقابل 25 مليون دولار في نفس الشهر عام 2022، بزيادة نسبتها 157%، إلى جانب صادرات السجاد والكليم بقيمة 30 مليون دولار، مقابل 21 مليون دولار خلال فترة المقارنة بزيادة بلغت نسبتها 42%.

وشملت القائمة أيضا الصادرات المصرية من البقول الجافة بقيمة 29 مليون دولار فى سبتمبر الماضى، مقابل 27 مليون دولار فى نفس الشهر عام 2022، بنسبة زيادة بلغت 8.2%، ثم صادرات الأدوية وحضرات الصيدلة بقيمة 28 مليون دولار، مقابل 27 مليون دولار خلال فترة المقارنة بنسبة زيادة 3.8%، وبلغت صادرات منتجات مسطحة الدرفلة من حديد أو صلب بقيمة 23 مليون دولار، مقابل 18 مليون دولار خلال فترة المقارنة بزيادة نسبتها 28%، وأخيرا صادرات مصنوعات من لدائن بقيمة 23 مليون دولار، مقابل 19 مليون دولار خلال فترة المقارنة بقيمة بلغت 21%.