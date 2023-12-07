البابا تواضروس عن أهمية المشاركة فى الانتخابات: لا تهمل فى حقك وحق وطنك

كتب: محمد الأحمدى

حث قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، المصريين على المشاركة بالتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 والتي، تُقام مطلع الأسبوع المقبل (أيام الأحد والاثنين والثلاثاء) داخل مصر.

وقال قداسة البابا، خلال لقائه السنوي مع كهنة الرعاية الاجتماعية لإيبارشيات الصعيد، إن التصويت في الانتخابات حق دستوري وقانوني لكل مواطن مصري، وأضاف: "نحن نقول "مش هسيب حقى".

ووجه قداسته النداء لكل المصريين والأقباط مؤكدًا بأن المشاركة هي ما يهم، وشجع البابا الحاضرين من الآباء الكهنة وأبناءهم، على تحفيز وتوعية كل من حولهم، وأكد أن فرصة التصويت جيدة لأنها متاحة لثلاثة أيام.

وأضاف: "نشجع كل المصريين لتكون صورة الانتخابات صورة جديرة بمصر"، وقال: "نخصص صلوات شهر كيهك لبلادنا وسلامة أرضنا وسلام العالم"، ثم أكد ثانيةً: "لازم كلنا نشتغل ونشترك في الانتخابات.. لا تهمل في حقك وحق وطنك".

وكان قداسة البابا تواضروس قد شجع في اجتماع الأربعاء الأسبوع الماضي، على التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 للمصريين في الخارج، والذي أتيح خلال الأيام الثلاثة الأولى من شهر ديسمبر الجاري في 121 دولة، ودعا المصريين في الداخل في اجتماع الأربعاء أمس، إلى الأمر ذاته.