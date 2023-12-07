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الاحتلال الإسرائيلى يرتكب مجزرة جديدة فى مدرسة تؤوى نازحين شمال غزة

الخميس، 07 ديسمبر 2023 04:08 م
الاحتلال الإسرائيلى يرتكب مجزرة جديدة فى مدرسة تؤوى نازحين شمال غزة شهداء غزة
كتب سمير حسنى

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في جريمة جديدة تضاف لسجل جرائمه المروعة بحق أهالي قطاع غزة، ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة جديدة في مدرسة "حلب" التي تؤوي نازحين شمال القطاع، أسفرت عن استشهاد العديد من الأشخاص أغلبهم نساء وأطفال.

فى غضون ذلك، قالت 27 وكالة إنسانية من الأمم المتحدة وشركائها في بيان مشترك إن الوضع في غزة كارثي ومن أسوأ ما شهدته على الإطلاق، محذرة من تدهوره إذا استمرت الأعمال العدائية ودعت المنظمات الإنسانية إلى الوقف الفوري للقتال وتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية في غزة.

ووفق مركز إعلام الأمم المتحدة أنه من ضمن هذه الوكالات اليونيسف ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وعدد من جمعيات الهلال الأحمر، حيث التقى ممثلى هذه الوكالات في العاصمة الأردنية عمّان أثناء الاجتماع غير الرسمي لعملية العقبة حول تنسيق الإغاثة الطارئة لغزة.







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