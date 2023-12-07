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الأرصاد: الأجواء لطيفة بأغلب الأنحاء والفرصة مهيأة لسقوط أمطار

الخميس، 07 ديسمبر 2023 01:04 م
الأرصاد: الأجواء لطيفة بأغلب الأنحاء والفرصة مهيأة لسقوط أمطار حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد . 
 
وأشارت هيئة الأرصاد الجوية الى أن الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفه على مناطق متفرقة من شمال الوجه البحرى. 
 
 
ويشهد اليوم الخميس،  طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية و شمال الصعيد ، معتدل الحرارة على جنوب سيناء ، حار على جنوب البلاد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء .
 
ومن المتوقع أن يشهد اليوم شبورة مائية كثيفة أحيانا من (4 إلى 8 صباحا تقريبا)  على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .
 
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس 
: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 12، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 14، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 14، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 14.
 
 
 
 






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