افتتاح مؤتمر "مصر السيسى وبناء الدولة الحديثة" بدقيقة حداد على أرواح الشهداء

كتبت منال العيسوي

بدأ منذ قليل، مؤتمر" مصر السيسى ... وبناء الدولة الحديثة" جمهورية الفرص والمستقبل الواعد" تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، بالوقوف دقيقة حداد على ارواح الشهداء، خلال انطلاق النسخة الثالثة بالتزامن مع مرور70 عاما على إصدار جريدة الجمهورية، الذى يوافق السابع من ديسمبر عام 1953.

كما تضمن افتتاح المؤتمر عرض فيلم تسجيلي الجمهورية الجديدة ومجهودات الرئيس السيسى، وأيضا عن مسيرة مؤسسة الجمهورية وتوزيع العدد الأول بإصدارها، بحضور المهندس عبد الصادق الشوربجى رئيس هيئة الوطنية للصحافة، وإياد أبو الحجاج رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر، وعبد الرازق توفيق رئيس تحرير جريدة الجمهورية، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، ونيافة الأنبا إرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي .

جدير بالذكر، أنه تتضمن جلسات المؤتمر تناول عدد من الموضوعات حول الجمهورية الجديدة وبناء الإنسان المصري "حياة كريمة وحماية اجتماعية، بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية، الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، واللواء عصام سعد محافظ أسيوط والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا

كما تتضمن الجلسة الثانية، طرح" تنمية سيناء.. قضية أمن قومى، بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء، واللواء دكتور سمير فرج المفكر والخبير الإستراتيجي، واللواء محمود نصاررئيس الجهاز المركزي للتعمير، والدكتور طارق فهمى استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة.

أما الجلسة الثالثة فتدور حول تجربة محافظة الوادى الجديد، تحت عنوان" مصر تستطيع بالتنمية والاستثمار تجربة الوادى الجديد التنموية نموذجاً"، بحضوراللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد.



افتتاح مؤتمر مصر السيسى وبناء الدولة الحديثة