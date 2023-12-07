اعترافات مستريح إمبابة: أوهمت الضحايا بتسفيرهم للعمل بالخارج

كتب سليم على

أدلى شخص باعترفات تفصيلية أمام النيابة العامة بالجيزة، تفيد قيامه بالنصب على المواطنين عن طريق إيهامهم بتوفير فرص عمل لهم فى الخارج فى مجال المعمار.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم استغل طلب الضحايا منه العمل فى إحدى الدول العربية، وحصل منهم على مبالغ مالية مقابل توفير فرص العمل على خلاف الحقيقة واستولى على أموالهم ، واشارت التحقيقات إلى أنه تم ضبط المتهم وبحوزته 42 جواز سفر ومبلغ مالى ، حصل عليهم من الضحايا.

عقوبة النصب

وحددت المادة 336 من قانون العقوبات، عقوبة النصب، على المواطنين، حيث نصت على أنه يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.

ويجوز جعل الجانى في حالة العود تحت الملاحظة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.