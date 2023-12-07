اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية يطلق حملة إغاثة تضامنا مع الشعب الفلسطينى

الإسكندرية أسماء على بدر

أطلق اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية ، حملة إغاثة تضامنا مع الشعب الفلسطينى، وتضامنا فى دفاعه عن حقوقه المشروعة، ورفعاً للمعاناة عنهم، وتحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور علي عبد المحسن القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وقال بيان اليوم، إن اتحاد طلاب جامعة الاسكندرية، أطلق حملة إغاثة وجمع تبرعات عينية "أطعمة- بطاطين- ملابس" لأهالي قطاع غزة، وذلك بجميع مقرات اتحاد الطلاب بكليات جامعة الإسكندرية، حيث يتم فرز وتعبئة هذه التبرعات وتجهيزها، تمهيداً لإرسالها لنجدة الشعب الفلسطـيني الأعزل عبر القنوات الرسمية للدولة المصرية، كنوع بسيط لمؤازرتهم في محنتهم، ولن يتم قبول أي تبرعات مادية.