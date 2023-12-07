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ائتلاف نزاهة: نتابع انتخابات الرئاسة بـ10 محافظات وفرق تزور مراكز الاقتراع

الخميس، 07 ديسمبر 2023 07:10 م
ائتلاف نزاهة: نتابع انتخابات الرئاسة بـ10 محافظات وفرق تزور مراكز الاقتراع ميرنا شلش عضو ائتلاف نزاهة لمتابعة الانتخابات الرئاسية
كتب أحمد عرفة

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قالت ميرنا شلش عضو ائتلاف نزاهة لمتابعة الانتخابات الرئاسية، إن الائتلاف يمثل منظمات محلية ودولية، ولدينا متابعين دوليين لائتلاف النزاهة من 34 دولة.
 
وأضافت عضو ائتلاف نزاهة لمتابعة الانتخابات الرئاسية، في تصريحات لقناة "إكسترا نيوز": "بدأنا برنامجنا مع المتابعين الدوليين وعقدنا دورات تدريبية لمتابعة الانتخابات الرئاسية".
 
وتابعت ميرنا شلش: "كان هناك مشاركة من المتابعين الدوليين لإبراز خبراتهم في المتابعة لانتخابات سابقة، ونتابع الانتخابات في 10 محافظات ونجهز فرق لزيارة مراكز الاقتراع".






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