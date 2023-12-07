اليوم السابع
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الخميس، 07 ديسمبر 2023 09:19 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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إغلاق 4 مصانع تنتح قطع غيار F-35 فى بريطانيا بسبب مظاهرات داعمة لفلسطين

الخميس، 07 ديسمبر 2023 07:52 م
إغلاق 4 مصانع تنتح قطع غيار F-35 فى بريطانيا بسبب مظاهرات داعمة لفلسطين مظاهرات تضامنا مع فلسطين
أ ش أ

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 أُجبرت أربعة مصانع أسلحة فى المملكة المتحدة تنتج قطع غيار للطائرات المقاتلة الإسرائيلية، اليوم /الأربعاء/ على الإغلاق بسبب المتظاهرين الذين يعملون تحت شعار "العمال من أجل فلسطين حرة".

وبحسب ما أوردت صحيفة "الجارديان" البريطانية، فإن المصانع الأربعة هي: Eaton Mission Systems فى بورنماوث، وBAE Systems فى Samlesbury Aerodrome فى لانكشاير، ومصنع L3Harris فى برايتون وهوف، وBAE Govan فى جلاسكو، وجميعها تنتج قطع غيار للطائرات المقاتلة الشبح من طراز F-35 التى تستخدمها إسرائيل حاليًا لقصف غزة.


ويطالب المتظاهرون، الذين يضمون العاملين فى مجال الصحة والمدرسين والعاملين فى مجال الضيافة والأكاديميين والفنانين، بوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل، ويطالبون حكومة المملكة المتحدة بدعم وقف دائم لإطلاق النار.


وتم تنظيم الحصار بالتنسيق مع العمال فى فرنسا والدنمارك وهولندا، الذين يحاصرون أيضًا مصانع الأسلحة فى بلدانهم، بحسب الصحيفة البريطانية.







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