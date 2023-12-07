إطلاق قافلة بيطرية لعلاج الماشية ودعم صغار المربين بقرية وردان بمنشأة القناطر

كتبت - مرام محمد

أعلنت مديرية الطب البيطرى بالجيزة، أنه بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" وكلية الطب البيطري جامعة القاهرة، تم إطلاق قافلة بيطرية، اليوم الخميس، لخدمة صغار المربين ودعمهم لتربية الثروة الحيوانية بناحية قرية وردان بمركز منشأة القناطر.

جاء ذلك بناءً على تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتعليمات اللواء إيهاب صابر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وتحت إشراف الدكتور علاء عبد العال أحمد مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة.

وأسفرت جهود القافلة عن رش 1000 رأس من الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية، وتجريع 800 رأس من الماشية ضد الديدان الداخلية، وسحب عينات للفحص ضد البروسيلا بعد 38 عينة، وتقديم علاج أمراض باطنية لعدد 306 رأس من الماشية والأغنام، وعلاج 110 طيور ضد الأمراض البكتيرية و56 رأس من الأبقار والجاموس ضد أمراض العقم والأمراض التناسلية، و110 من الطيور المنزلية ضد الأمراض البكتيرية، بالإضافة إلى إطلاق ندوة إرشادية عن مرض الحمى القلاعية وتأثيرها على الاقتصاد.