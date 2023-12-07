وذكرت القوات البحرية - في بيان نقلته وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية - أنه اعتبارًا من الساعة 07:00 صباحًا بتوقيت اليوم كانت هناك سفينة حربية معادية متبقية في البحر الأسود.

وأشار البيان إلى أن هناك سفينة حربية روسية في مهمة قتالية في بحر آزوف وأربع سفن في البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك سفينتان صواريخ بمجموع يصل إلى 16 صاروخ كروز من نوع كاليبر ، وأنه بشكل عام لاتزال هناك 80 سفينة روسية مختلفة في شبه جزيرة القرم المحتلة مؤقتًا في الوقت الحالي.

وفي موسكو .. قال مصدر روسي مطلع : إن الجيش الأوكراني أطلق نحو 92 قذيفة مدفعية على المناطق التابعة لمقاطعة خيرسون والواقعة على طول الضفة اليسرى لنهر دنيبر.

وأضاف المصدر ، حسبما ذكرت وسائل إعلام روسية اليوم ، "لقد أطلقت القوات التابعة لنظام كييف على مدار الـ 24 ساعة الماضية 92 قذيفة مدفعية على طول الضفة اليسرى لنهر الدنيبر في مقاطعة خيرسون".

وأشار إلى أن القوات الأوكرانية نفذت 56 غارة خلال النهار و36 غارة أخرى في الليل، وهاجمت البنية التحتية المدنية في مدينتي "نوفايا كاخوفكا" و"كاخوفكا" وقرى "بروليتاركا" و"بيشانيفكا" و"كورسونكي" وبلدة دنيبرياني ومدينة جولايا بريستان"..قائلا : "يجري حاليا التأكد مما إذا كان هناك ضحايا أو أضرار في البنية التحتية".