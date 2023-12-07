أمين الأمم المتحدة: صندوق الطوارئ أداة فعالة للاستجابة الإنسانية

كتبت : هند المغربي

وصف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش الصندوق المركزي للاستجابة للطوارئ بأنه أداة تمويل حيوية وفعالة واستراتيجية لحالات الطوارئ الإنسانية، مشيرا إلى أن الصندوق يوفر الدعم والأمل عندما يكون الناس في أمس الحاجة إليهما.

ولفت أمين عام الأمم المتحدة أنه في أكتوبر الماضي، قام الصندوق المركزي للاستجابة للطوارئ بسرعة بتوجيه الأموال إلى الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في غزة وهي تكافح من أجل تلبية احتياجات مئات الآلاف من الأشخاص المتضررين من النزاع، حسبما قال الأمين العام.

وأَضاف جوتيريش أنه في أعقاب الصراع الذي اندلع في السودان وفر الصندوق المركزي التمويل لمساعدة الملايين من الأشخاص المحاصرين ومن أجبروا على ترك منازلهم، سواء داخل السودان أو عبر الحدود.

وأكد جوتيريش أنه إلى جانب الأزمات المباشرة، يساعد تمويل الصندوق أيضا في مواجهة الاتجاهات طويلة الأجل، من تجدد انعدام الأمن الغذائي إلى التأثير الإنساني لأزمة المناخ لافتا الي أنه في عام 2023، ساعد تمويل الصندوق في منع حدوث زيادات حادة في انعدام الأمن الغذائي في 28 دولة، مما قلل من خطر المجاعة في العديد منها.

وقال جوتيريش أنه منذ إنشائه عام 2006، تم توجيه حوالي ربع مخصصاته نحو الاستجابة للكوارث المرتبطة بالمناخ. وفي هذا العام، ارتفعت النسبة إلى الثلث