اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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أمريكا.. الشرطة تقتل مسلحا قتل 3 أشخاص برصاص بندقيته داخل جامعة نيفادا

الخميس، 07 ديسمبر 2023 08:14 ص
أمريكا.. الشرطة تقتل مسلحا قتل 3 أشخاص برصاص بندقيته داخل جامعة نيفادا الشرطة الأمريكية - أرشيفية
وكالات

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أعلنت الشرطة الأمريكية مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة رابع حالته حرجة برصاص مسلح أطلق النار داخل حرم جامعة نيفادا بمدينة لاس فيجاس الأربعاء قبل أن يلقى مصرعه.

وبحسب موقع روسيا اليوم، قالت شرطة لاس فيجاس في منشور على منصّة إكس إنه "وفقا لمحققينا الموجودين في الموقع فإن ثلاثة ضحايا قضوا وهناك رابع في حالة حرجة"، مشيرة إلى أن مطلق النار قتل أيضا.

وكانت قد أعلنت السلطات الأمريكية في نيويورك الأحد الماضي أن رجلا قام بطعن أربعة أشخاص من عائلة واحدة بسكين حتى الموت وأصاب شرطيين بجروح قبل أن يُقتل برصاص الشرطة.

 







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لاس فيجاس

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اطلاق نار




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