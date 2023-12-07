أعراض مبكرة لاضطراب ثنائى القطب.. ما بين الهوس والاكتئاب

كتبت فاطمة خليل

في حين أننا جميعًا نمر بتغيرات مزاجية استجابة لأحداث الحياة، فإن الحالة المزاجية لبعض الناس تتقلب صعودًا وهبوطًا أكثر من المعتاد، ويمكن أن يعاني الأشخاص المصابون باضطراب ثنائي القطب من حالات مزاجية شديدة من الشعور بالنشوة والنشاط الشديد والبهجة "الهوس"؛ أو الشعور بالإحباط الشديد "الاكتئاب"، بحسب موقع "Dr lo".

أعراض اضطراب ثنائي القطب "الهوس"



-عدم النوم (العلامة الأكثر شيوعًا)

-العصبية

- نشاط بالأفكار والخطط والدوافع

-عدم القدرة على التركيز

-الأفكار والكلام السريع

-إنفاق المال أكثر من المعتاد

-زيادة الأفكار بجنون العظمة

-إهمال تناول الطعام، وفقدان الإحساس بالوقت

-زيادة استخدام الهاتف أو الكتابة – التواصل مع العديد من الأشخاص

-زيادة النشاط لتناول الطعام أو النوم

-زيادة الاهتمام بالأفكار أو المواضيع الدينية

-القيام بمزيد من العمل أو العمل إلى أقصى الحدود.

علامات الإنذار المبكر الشائعة لثنائي القطب "الاكتئاب"



-تغير في أنماط النوم – الأرق، أو النوم المفرط

-تعب

-السهر لمشاهدة التلفاز

-زيادة العصبية

-فقدان التركيز

-عدم وجود الحافز

-الانسحاب - تجنب الاتصال الاجتماعي، وعدم الرد على الهاتف، وإلغاء الأنشطة الاجتماعية

-تغير في عادات الأكل – فقدان الشهية، أو الإفراط في تناول الطعام

-زيادة القلق والشعور بعدم القيمة

-فقدان الاهتمام بالأنشطة الترفيهية والهوايات

-الاستماع إلى الموسيقى

-المماطلة وتأجيل المسئوليات

- البكاء دون سبب واضح

-أفكار الانتحار.