أخبار البورصة اليوم الخميس 7-12-2023

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 7-12-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 3.8 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه عند مستوى 1.663 تريليون جنيه.



إيقاف تداول 13 سهمًا أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 13 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: المشروعات الصناعية والهندسية، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، ومجموعة عامر القابضة (عامر جروب)، وطاقة عربية، والدلتا للسكر، والعربية المتحدة للشحن والتفريغ، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، واراب للتنمية والاستثمار العقاري، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، ومصر بني سويف للأسمنت، وأطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى.



البورصة تخسر 9 مليارات جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 3.8 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه عند مستوى 1.663 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.2 مليار ورقة مالية بقيمة 3.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 138 ألف عملية لعدد 203 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.11% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.7%، والعرب على 3.19%، واستحوذت المؤسسات على 22.73% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 77.26%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 252.7 مليون جنيه، 2 مليون جنيه، 122 مليون جنيه، 14.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 59.5 مليون جنيه، 331.8 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 24686 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 29614 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 10508 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 5286 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 7681 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 4.95% ليغلق عند مستوى 6701 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1428 نقطة.

وصعدت أسهم 44 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 118 شركة، ولم تتغير مستويات 41 شركة.

أسهم خزينة

أعلنت شركتا المتحدة للإسكان والتعمير، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، شراء الأولى عدد 622.8 ألف سهم خزينة خلال جلسة أمس الأربعاء، وبذلك يصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 5.95% من أسهم رأس المال، وشراء الثانية 1.046 مليون سهم.



تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات إيديتا للصناعات الغذائية، ومصر لصناعة الكيماويات، والمجموعة المصرية العقارية، والدولية للأسمدة والكيماويات عدد مليون سهم، 85 سهم، 2 مليون سهم، 4660 سهم، على التوالي، كما باع مجلس إدارة شركات الشمس للإسكان والتعمير، وبالم هيلز للتعمير، والأهلي للتنمية والاستثمار، 5.4 مليون سهم، 721.6 ألف سهم، 47.1 ألف سهم، على التوالي.

وباع مساهم رئيسي بشركات روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، والعبوات الطبية، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية، ورواد السياحة-الرواد عدد 60.8 ألف سهم، 75 ألف سهم، 40.9 ألف سهم، 445.6 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة بنك التعمير والإسكان 343 سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات المنصورة للدواجن، والمالية والصناعية المصرية، والقناة للتوكيلات الملاحية، والقاهرة للإسكان والتعمير، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وفتنس برايم للأندية الصحية عدد 555.6 ألف سهم، 138.5 ألف سهم، 6 آلاف سهم، 500 ألف سهم، 1.2 مليون سهم، 123 ألف سهم، على التوالي.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، والعربية لحليج الأقطان، والمجموعة المصرية العقارية، ومدينة مصر للإسكان والتعمير، ومصر للفنادق، ورواد السياحة-الرواد، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، والمشروعات الصناعية والهندسية، عدد 9800 سهم، 20 ألف سهم، 2 مليون سهم، 2.7 مليون سهم، 1896 سهم، 413.9 ألف سهم، 2.5 مليون سهم، 1.5 مليون سهم، على الترتيب، واشترى مساهم رئيسي بشركتي برايم القابضة للاستثمارات المالية، ومستشفى النزهة الدولي عدد 1.4 مليون سهم، 7150 سهم، على التوالي.

أعلنت شركة الشمس للإسكان والتعمير، بيع المساهم شركة مصر لتأمينات الحياة عدد 3.8 مليون سهم بسعر 9.477 جنيه بقيمة إجمالية 35.9 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 3.76% إلى 2.10%، ونفذت الصفقة من خلال شركة الرواد لتداول الأوراق المالية.



سيدبك قالت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك، إن مجلس الإدارة وافق على الموازنة الاستثمارية للشركة للعام المالي 2024، والمساهمة في رأس مال الشركة المصرية للإيثانول الحيوي بنسبة 7.5% وقدرها 3 ملايين دولار، وهي من المشروعات الخضراء التي تدعم الاستدامة لتخفيض الانبعاثات الكربونية، والمشاركة بتحالف إنشاء مشروع إنتاج الكهرباء والبخار المشترك CHP بالشركة المصرية لإنتاج الإيثانول الحيوي بقيمة تقديرية 15 مليون دولار في حال الترسية على التحالف لإنشاء المشروع.



أبو قير للأسمدة قالت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، إن مجلس الإدارة وافق على الإبقاء على تأجير قطعة أرض مملوكة لها إلى شركة الإسكندرية للأسمدة.