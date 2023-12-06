8 مليارات جنيه مساعدات لذوى الهمم سنويا.. اعرف التفاصيل

كتب مدحت وهبة

كشف تقرير لوزارة التضامن الاجتماعي عن تقديم العديد من الخدمات لذوى الهمم كما يتم صرف دعم نقدى لذوى الإعاقة بنحو 8 مليارات جنيه سنويا تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم الخدمات لذوى الهمم.

ونجحت وزارة التضامن الاجتماعي توجيهات القيادة السياسية بتنفيذ العديد من برامج الحماية الاجتماعية لتصب في صالح الأسر الأولى بالرعاية، وأطلقت برنامج "تكافل وكرامة" لصرف الدعم النقدي للفئات الأكثر احتياجا وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاص .

وكانت وزارة التضامن قد أكدت أن وزارة الداخلية أعلنت عن قيامها باستخراج الأوراق الثبوتية وتصاريح العمل ووثائق السفر للأشخاص ذوي الإعاقة بالمجان على مستوى الجمهورية بدءًا من الأول من ديسمبر ولمدة شهر، بكل محافظات الجمهورية، كما سيتم فتح مستشفيات الشرطة على مستوى محافظات الجمهورية لتوقيع الكشف الطبي على الأشخاص ذوي الإعاقة وصرف الأدوية اللازمة لهم حال الاحتياج لها بالمجان، اعتبارا من الثالث من ديسمبر ولمدة أسبوع، وذلك أثناء الفترة المسائية من الساعة 5 وحتى 8 مساء.