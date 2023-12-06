وكالة الفضاء المصرية وهيئة الصين القومية للفضاء توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون

كتب محمود راغب

وقع الدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الفضائي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، مع تشانج كوتجيان رئيس هيئة الصين القومية للفضاء، في مقر هيئة الصين القومية للفضاء.

وحضر التوقيع من الجانب المصري السفير عاصم حنفي سفير جمهورية مصر العربية ببكين، والمستشار هيثم عبد الهادي سفارة جمهورية مصر العربية ببكين، وسكرتير ثاني مريم رجائي السفارة المصرية ببكين، والدكتور هيثم أكاه مدير عام إدارة الاتصالات الفضائية بوكالة الفضاء المصرية، والمهندس تامر ضبش مدير عام مركز التجميع والتكامل والاختبار بوكالة الفضاء المصرية.

كما حضر من جانب الهيئة الصينية، السيد لي جوبنج رئيس هيئة الصين القومية للفضاء، والسيد وانج بي مستشار الشؤون الأسيوية والإفريقية بوزارة الخارجية الصينية، والسيد زو هونج لينج السكرتير العام لهيئة الصين القومية للفضاء، والسيد جوان فينج مدير عام مركز استكشاف القمر بهيئة الصين القومية للفضاء، والسيد مينج لينج من مركز مراقبة الأرض، والسيد جاويئنان مدير عام قسم العلاقات الدولي، حيث تم التركيز على مناقشة مواضيع تعزيز التعاون المستقبلي بين البلدين في مجال الفضاء.