اليوم السابع
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الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 03:44 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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وزير خارجية النمسا: من حق الشعب الفلسطيني العيش بسلام وأمان

الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 03:24 م
وزير خارجية النمسا: من حق الشعب الفلسطيني العيش بسلام وأمان غزة
أ ش أ

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أكد ألكسندر شالينبرج وزير خارجية النمسا اليوم الأربعاء، أن من حق الشعب الفلسطيني العيش بسلام وأمان خاصة شعب قطاع غزة.

وقال شالينبرج - في تصريحات اليوم الأربعاء، عقب لقاء مع عدد من المواطنين النمساويين مزدوجي الجنسية (من أصل فلسطيني) ، الذين تم إجلاؤهم من غزة - إن النمسا لن تتخلى عن مواطنيها وتوفر الأمان لهم .

وقال الوزير إنه عرف بشكل مباشر الوضع في الموقع وعمليات الإخلاء، كما خصص وقتًا لإجراء محادثة شخصية للتعرف على البداية الجديدة للعائلات وخاصة التحاق الأطفال بالمدارس في النمسا . 

وذكر الوزير أن كل إنسان سواء في إسرائيل أو في الأراضي الفلسطينية له نفس الحق في العيش بسلام وأمن، منوها إلى أن النمسا ملتزمة بضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق بما في ذلك فترات التوقف للأغراض الإنسانية، ويجب التأكد من أن المساعدات تذهب إلى من يحتاجون إليها بالفعل .

يشار إلى أن 31 شخصًا تم إجلاؤهم من قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي، وتم نقلهم إلى بر الأمان في النمسا.

 







غزة

فلسطين

النمسا

قطاع غزة




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