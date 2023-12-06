وزارة التعليم: نجاح 20 ألفا و866 متقدما فى مسابقة المعلمين للسنة الثانية

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن 20 ألف و866 متقدم، نجح فى مسابقة المعلمين للسنة الثانية، موضحة أن أعمال الامتحان تمت على مدار 143 جلسة مدة كل واحدة منها ساعتين ونصف، موزعين على 61 يوم عمل شاملة أيام السبت بإجمالي 671 ساعة عمل، بمعدل عمل 11 ساعة يوميًا.

وأوضحت أن الاختبارات التى خضع لها المتقدمون شملت التالى:

-اختبارات الكفايات التكنولوجية والمعرفية وتشمل اختبارات الحاسب الآلى والمعلومات العامة مثل المشروعات الجارية في الدولة واستراتيجية مكافحة الفساد والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وغيرها من الموضوعات، حيث تم وضع بنوك الأسئلة من قبل المركز القومى للامتحانات بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وكليات التربية

- اختبار كفايات تربوية، وشملت المهارات التي يجب أن تتوفر في المعلم، منها ما يتعلق بالتوجيه والإرشاد الطلابي والصحة النفسية والتدريس الفعال والإدارة والإشراف، إضافة إلى اختبارات التخصص، وتشمل ما يتعلق بطرق ومناهج تدريس المواد حسب تخصص الخريج.

- وتشمل أيضا الاختبارات الكفايات السلوكية، وتم تحديد قرابة 12 سمة يجب أن تتوافر في المعلم بدءا من السمات الشخصية والانضباط والرغبة في التعلم والنمو الذاتي وكذلك المهارات الوظيفية وتشمل السمات التي يجب أن تتوفر في المعلم منها التفكير الناقد والإدراك والتركيز، والكفايات اللغوية وتضم اللغة العربية وإحدى اللغات الأجنبية التي يجيدها المتقدم منها اللغة الإنجليزية أو الألمانية أو الفرنسية.