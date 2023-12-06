هيئة الدواء تقدم نصائح لتجنب التفاعلات الدوائية مع فوار الحموضة​

كشفت هئة الدواء المصرية عن حزمة من النصائح لتجنب التفاعلات الدوائية مع فوار الحموضة، موضحة أنه يؤثر فوار الحموضة على فاعلية كثير من الأدوية، وقد يغير طريقة عملها، أو يزيد من خطر التعرض لبعض الاثار الجانبية.​

وقالت هيئة الدواء المصرية، إن فوار الحموضة يقلل من حدوث الامتصاص الجيد لأدوية كثيرة؛ مما يؤثر على مستواها فى الدم وبالتالى يؤثر على فاعليتها مثل مضادات الفطريات، ومنها "الاتراكونازول"​

ونصحت ​هيئة الدواء المصرية بفصل جرعات هذه الأدوية عن مضادات الحموضة (الفوار) بساعتين أو أكثر. ​​

وقالت هيئة الدواء المصرية أنه يجب استشارة الصيدلى أو الطبيب قبل تناول أى جرعات دوائية مع التعرف على الأثار الجانبية للدواء مؤكدة أن مركز اليقظة الدوائية يستقبل أى شكاوى حول الأثار الجانبية للدواء.