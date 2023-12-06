هل من الطبيعى أن يصدر الرضع صوتا يشبه صهيل الحصان؟ وما الأسباب؟

كتبت فاطمة خليل

يصدر الأطفال الرضع مجموعة متنوعة من الأصوات غير العادية، من الهمهمات إلى الأصوات الغريبة التي تذكرنا بصهيل الحصان، وهو من أغرب الأصوات التي يصدرها حديثو الولادة، فإذا كان طفلك يصدر أصوات تشبه الحصان تعرف على السبب في السطور التالية.

لماذا يصدر الأطفال الرضع أصواتا تشبه صوت الحصان؟



بحسب ما ذكر موقع sleepbaby إذا كان طفلك يصدر أصواتاً مشابهة لأصوات الحصان، فعادةً ما يكون هناك تفسير بسيط وهو احتقان الأنف.

غالبًا ما يكون لدى الأطفال حديثي الولادة ممرات أنفية ضيقة، وعندما ينحصر المخاط، يمكن أن يؤدي ذلك إلى احتقان ينتج هذه الأصوات الغريبة هذا الحدوث شائع بشكل خاص عند الرضع الذين يبلغ عمرهم بضعة أسابيع فقط.

هل من الطبيعي أن يصدر الأطفال أصواتًا تشبه أصوات الحصان؟



نعم، من الشائع أن يصدر الأطفال حديثي الولادة أصواتًا تشبه أصوات الحصان، خاصة أثناء النوم، ومع ذلك، من المهم أيضًا ملاحظة أن هذه الأصوات يمكن أن تشير أحيانًا إلى مشكلة صحية أساسية على سبيل المثال، يمكن أن تتسبب مشكلة في الجهاز التنفسي في إصدار طفلك لمثل هذه الضوضاء إذا لم تنتفخ رئتيه بشكل صحيح أو في حالة وجود سوائل لذلك، إذا كنت قلقة بشأن أصوات طفلك، فمن الجيد دائمًا استشارة طبيب الأطفال.

هل أصوات الحصان شائعة بين الرضع؟



ربما تتساءلين عما إذا كانت هذه الظاهرة تقتصر على طفلك أم أن الأطفال الآخرين يظهرون نفس السلوك والحقيقة هي أن معظم الأطفال يمرون بمراحل نمو مماثلة، والتي يمكن أن تشمل إصدار أصوات تشبه أصوات الحصان ومع ذلك، يمكن أن تختلف التجارب إذا كان الطفل يعاني من حالة صحية أساسية تؤثر على نموه.

علاجات منزلية لإصدار طفلك أصوات تشبه الحصان



إذا كانت أصوات حصان طفلك ناتجة عن احتقان الأنف ولا توجد مشاكل صحية أساسية، فهناك بعض العلاجات المنزلية التي يمكنك تجربتها للتخفيف من المشكلة:

-جهاز ترطيب الهواء بالرذاذ البارد: يمكن أن يساعد هذا الجهاز على ترطيب الممرات الأنفية لطفلك، وتخفيف الاحتقان.

-رذاذ الأنف الملحي: يمكن أن يساعد هذا المنتج الذي لا يستلزم وصفة طبية أيضًا في تقليل الاحتقان في الممرات الأنفية الضيقة لطفلك.

من خلال استخدام هذه العلاجات، يمكنك غالبًا تقليل أصوات طفلك الشبيهة بالحصان وأي أصوات أخرى ناتجة عن احتقان الأنف.

في حين أنه من الطبيعي عمومًا أن يصدر الأطفال أصواتًا تشبه أصوات الحصان، إلا أن هناك علامات معينة تتطلب رعاية طبية فورية.

إذا ظهرت على طفلك أعراض مثل الصفير المستمر، أو السعال، أو التنفس السريع، أو الحمى إلى جانب هذه الأصوات، فمن المهم طلب المشورة الطبية على الفور يمكن للطبيب تشخيص أي مشاكل صحية محتملة وتقديم العلاج المناسب.