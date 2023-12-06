نوة قاسم.. هطول أمطار على مناطق متفرقة بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شهدت محافظة الإسكندرية ، هطول امطار خفيفة علي مناطق متفرقة، وذلك فى اطار ما تتعرض له المحافظة من نوة قاسم.

وتعد نوة" قاسم" من أقوى النوات التى تضرب الإسكندرية فصل الخريف، بل تتفوق على نوات الشتاء من حيث الشدة وغزارة الأمطار، وتضرب نوة " قاسم " محافظة الإسكندرية فى الإسبوع الأول من شهر ديسمبر لتعلن إقتراب موعد فصل الشتاء القارس ،وتستمر لمدة 5 أيام وتهب على الإسكندرية فى صورة رياح جنوبية غربية وعواصف شديدة وقد سميت بهذا الاسم نسبة إلى أحد أبناء الصيادين ويدعى قاسم والذى تعرض للغرق فى تلك النوة مما أدى إلى إطلاق اسمه عليها ، و يتردد أيضا اسم نوة " قاسم" بسبب شدتها الاى تقسم الإسكندرية خاصة مع ارتفاع الأمواج الذى يصل الى 5 أمتار و سرعة الرياح التى تبلغ 80 كم/ الساعة ، مع انخفاض درجات الحرارة و البرودة القارسة.

ومن المعتاد ان يضرب فصل الخريف محافظة الإسكندرية ببعض النوات الممطرة، حيث تشهد الإسكندرية فى الخريف، بعض التقلبات الجوية، بعضها أجواء خريفية بطعم الشتاء، حيث انخفاض درجات الحرارة والأمطار أحيانا.

يذكر أن السنوات العشر الأخيرة، بدأت تطرأ ظاهرة التتغيرات المناخية على الإسكندرية، وهى تغييرات ملحوظة فى معظم دول العالم ، ولكن الإسكندرية هى الأكثر تأثرا بتلك الظاهرة بين محافظات مصر، حيث شهدت الإسكندرية تغييرات في مواعيد النوات المعتادة منذ سنوات عديدة، فتغيرت تلك المواعيد فقد تأتى النوه متقدمة عن موعدها أو متأخرة لعدة أيام ، كذلك اختلفت الظواهر الجوية المصاحبة لتلك النوات سواء من حيث كثافة كمية الأمطار المعتادة فى تلك النوه أو الرياح و إنخفاض درجات الحرارة، حيث شهد شتاء العام الماضي ، برودة شديدة فى معظم أيام النوات وانخفاض كبير فى درجات الحرارة لم تشهده الإسكندرية منذ سنوات ، واستمرت النوات و حالة التقلبات الجوية مستمرة حتى أواخر شهر مارس ،حيث استمرت النوات الشتوية والأمطار حتى بداية فصل الربيع.