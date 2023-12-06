نقيب الكيماويات: غرفة عمليات لمتابعة انتخابات الرئاسة على مدار الـ24 ساعة

أعلن عماد حمدى رئيس النقابة العامة للعاملين بالكيماويات، تشكيل غرفة عمليات مركزية بمقر النقابة العامة فى اتحاد العمال لمتابعة سير الانتخابات الرئاسية المقبلة، المقرر لها 10، 11، و12 ديسمبر الجارى، موضحا أنه تم تشكيلها من رؤساء اللجان النقابية على مستوى الجمهورية.

وقال حمدى، إن الهدف من تشكيل غرفة العمليات، هو متابعة معدلات المشاركة بالانتخابات من جانب العمال، وتنظيم مشاركتهم لعدم الإخلال بمعدلات الإنتاج بمواقع العمل، لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى بالانتخابات الرئاسية، موضحا أنه فى ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى تمكنت الدولة المصرية من تأسيس اقتصاد قوى يتمتع بالمرونة والتنوع استنادا إلى برنامج إصلاح شامل من أجل صنع مستقبل أفضل لمصر والمصريين.

وأضاف رئيس نقابة الكيماويات، أن تأييده للرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية جاء لعدة اعتبارات، لعل أبرزها وأهمها الإنجازات الضخمة التى تحققت على مدار 10 سنوات فترة حكم الرئيس السيسى، موضحا أن الرئيس السيسى نجح خلال فترة وجيزة فى إحداث طفرة تنموية شاملة بكل المقاييس فى شتى مجالات وقطاعات الدولة، الأمر الذى يدعو الجميع للتمسك بتوليه فترة رئاسية جديدة لاستكمال مسيرة البناء والتنمية وتنفيذ خطة مصر 2030.

كان قد توجه مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالكيماويات، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لاستجابته لنداء الملايين من عمال مصر، والترشح لفترة رئاسية جديدة لاستكمال خارطة الطريق من مشروعات استراتيجية، وحفاظا على الأمن والأمان، بالتوفيق الدائم سيادة الرئيس، وعمال مصر دائما معك داعمين كما كنت دائما معهم.