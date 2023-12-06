نقيب العاملين بالصحافة: تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات الرئاسية

كتبت آية دعبس

أعلن مجدى البدوى رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام نائب رئيس اتحاد العمال، تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة مشاركة الأعضاء بكافة قطاعات النقابة بالانتخابات الرئاسية المقررة 10 و11 و12 ديسمبر الجارى.

وأوضح البدوى، أن غرفة العمليات تضم فى عضويتها رؤساء اللجان النقابية بالنقابة العامة، لافتا إلى أن الغرفة مستمرة في أعمالها طوال الـ24 ساعة لمتابعة معدلات التصويت وحث الأعضاء على النزول للتصويت بكثافة، فضلا عن ترتيب خروج العمال للانتخابات بشكل مجموعات للتصويت لمنع التزاحم وعدم تعطيل العمل وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن عمال مصر هم عمود العملية الانتخابية ولهم دور كبير في عملية التوعية بالشارع.

وأكد البدوى، أن الرئيس السيسي حمل على عاتقه منذ توليه مسئولية البلاد التحديات التي تواجه عمال مصر في مختلف قطاعات الدولة، وأطلق يد البناء في كل ربوع مصر من خلال تدشين المشروعات القومية العملاقة التي وفرت الملايين من فرص العمل، إلى جانب تأسيس بنية تحتية ضخمة لتشجيع الاستثمار المحلي والخارجي لبناء نهضة صناعية على أسس علمية صحيحة، ولم يغفل عن العمالة غير المنتظمة وتم ضمها لمنظومة الحماية الاجتماعية عبر سلسلة من الإجراءات منها إنشاء صندوق لدعمهم، وتقديم دعم مالي خلال أزمة كورونا، فضلًا عن وثيقة أمان لحمايتهم والحفاظ على حقوقهم.

وثمن حرص الرئيس السيسي على خروج قانون عمل متوازن بعد أن وجه المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، بدراسة مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب، بحضور ممثلي العمال وممثلي أصحاب العمل، والتوافق على صيغته النهائية بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال، وضمان بيئة عمل مواتية للاستثمار، كما أن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس رسمت طريقًا لإعادة دور وقوة التنظيم النقابي في مصر.