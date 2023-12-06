نقيب العاملين بالزراعة: تنسيق مع اللجان النقابية لتوفير وسائل انتقال للمشاركين بالانتخابات

كتبت آية دعبس

قال المهندس عيد مرسال، رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضي، الأمين العام لاتحاد العمال، إن غرفة العمليات المركزية للنقابة العامة برئاسته ستتابع سير عمليات التصويت بالانتخابات الرئاسية، خلال أيام 10, 11, 12 ديسمبر الجارى، ومتابعة الغرف الفرعية بالمحافظات ومعدلات المشاركة من قبل الأعضاء بكافة المحافظات، فضلا عن المتابعة مع كافة قطاعات النقابة على مستوى الجمهورية لحشد الناخبين وتوفير وسائل الانتقال لهم.

وأوضح مرسال، تواجد رئيس الغرفة المركزية بمقر النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضي في اللجنه العليا على مدار الساعة، لحشد العمال لصالح دعم وتأييد المرشح عبدالفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية، وذلك بقطاعات الزراعة والرى بمديرياتها المختلفة بالتنسيق مع رؤساء اللجان النقابية التابعه للنقابة العامة وكذلك قطاعات الصيد وقطاعات واستصلاح الأراضي، واللجان التنسيقية للعاملين بالزراعة بجمع المحافظات، وكذلك سكرتارية المرأة بجميع أنحاء الجمهورية.

ولف رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضى، أنه تم تخصيص أرقام تليفون للتواصل و الاستفسار خلال أيام الاقتراع، هى:

01006767319

01289857929

كان قد عقد عيد مرسال، رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والرى والصيد واستصلاح الأراضي، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، لقاء موسعاً مع عضوات سكرتارية المرأة بالنقابة العامة من كافة المحافظات، وذلك بهدف تكليفهن بضرورة العمل على تشجيع كافة المنتسبات لعضوية النقابة العامة والمحيطين بهن للنزول للإدلاء بأصواتهن فى العملية الانتخابية، وممارسة حقهن الانتخابى والظهور بالمظهر المشرف الذى يليق بمصر وبمكانتها وريادتها أمام العالم أجمع فى هذا العرس الانتخابى الفريد من نوعه.