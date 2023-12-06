نشطاء ينظمون وقفة احتجاجية بـCOP28 للمطالبة بتعويضات للأضرار المناخية.. فيديو

رسالة دبي: شعبان هدية





نظم نشطاء وممثلو منظمات أهلية ومراكز بحثية وأساتذة جامعات وقفة احتجاجية في المنطقة الزرقاء بمؤتمر المناخ Cop28 الذي يعقد حاليا في دبي، للمطالبة بتحقيق العدالة المناخية، وتعويض الشعوب والفئات المتضررة والدول الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية.

وتجمع النشطاء أمام المدخل الرئيس في منطقة الاجتماعات وقريبا جدا من مقر المفاوضات الجارية حول البيان الختامي والقضايا الرئيسية في جدول أعمال المؤتمر، ومنّها الخسائر والأضرار، وقضية التخلص من الوقود الأحفوري، ومقرر أن يلقي د.سلطان الجابر رئيس Cop28 كلمة مساء اليوم في ختام الأسبوع الأول من فعاليات المؤتمر الدولي الثامن والعشرين للمناخ والذي بدأ يوم الخميس الماضي وينتهي يوم 12 ديسمبر ، واستراحة غدا للفعاليات والجلسات العامة واستمرار فقط جلسات او مناقشات للمفاوضين ومندوبي الدول الممثلة بالاتفاقية الدولية لتغير المناخ.

واعتبر النشطاء أن ما تم إقراره في اليوم الأول للمؤتمر وعمل لصندوق جديد للأمم المتحدة لمساعدة الدول على التعافي من “الخسائر والأضرار” الناجمة عن تغير المناخ هو خطوة جيدة ولكنها ليست كافية على الإطلاق، وعددوا الخسائر والتحديات التي تواجهها المجتمعات الفقيرة وكذا السكان الأصليين والشعوب التي في الخط الأول للمواجهة مع الكوارث المناخية والاحداث المناخية المتطرفة.

ورفع النشطاء الذين مثلوا عدد كبير من المنظمات الاهلية المعتمدة في برامج الأمم المتحدة، رفعوا شعارات منها " العدالة المناخية - تعويضات مناخية- لا لحرق الوقود الأحفوري- صندوق الخسائر يحتاج الأموال …).

وكانت قمة COP27 التي استضافتها مصر العام الماضي بمثابة انتصار للدول النامية عندما تمكنت من التوصل إلى اتفاق بشأن هذا الصندوق ــ وهي الفكرة التي ظل كثيرون يروجون لها لعقود من الزمن .

وتم إقرار وتفعيل الصندوق في اليوم الأول للمؤتمر وجمع حتى الأن ما يقرب من 800 مليون دولار بحسب مسئولين في مفاوضات ولجان اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ.