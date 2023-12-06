مياه الشرب بالغربية تنفذ مشروعات بمركز بسيون ضمن المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة

الغربية – مصطفى عادل

تستعد محافظة الغربية، لتنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، فى بسيون والمحلة الكبرى وكفر الزيات وقطور، فى مشروعات بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي تشمل 27 قرية.

وكشف الدكتور مهندس حمدي شطا رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، أن قطاع مياه الشرب سيشهد مشروعات مد شبكات مياه شرب بأقطار متنوعة داخل الحيز بتكلفة 4,99 مليون جنيه، وشبكات مياه شرب أقطار متنوعة تدعيم بتكلفة 40,75 مليون جنيه، وخطوط مياه شرب والمتعارض مع الرصف بتكلفة 10,57مليون جنيه بتكلفة تقديرية 56,31مليون جنيه.

وأضاف، هناك مشروعات لتركيب الوصلات المنزلية بعدد 8734 وصلة بتكلفة تقديرية 87,34مليون جنيه و6 آبار ارتوازية جديدة بتكلفة تقديرية 9 ملايين جنيه، وتم طرح عملية إنشاء 3آبار.

وأشار إلى أن هناك 9 قرى مخدومة بالصرف الصحي و18قرية محرومة من الصرف الصحي، مشيرا إلى أن المشروعات تتضمن مشروع مد شبكات صرف صحي أقطار متنوعة بطول 13,48كم بتكلفة تقديرية 33,59 مليون جنيه، و6656 وصلة منزلية بتكلفة تقديرية 59,90مليون جنيه بإجمالي 93,49مليون جنيه.