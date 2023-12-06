موريتانيا.. تظاهرات أمام السفارة الأمريكية فى نواكشوط تضامنا مع الفلسطينيين بغزة

أ ش أ

نظمت الأحزاب السياسية الموريتانية اليوم /الأربعاء/، وقفة جديدة أمام سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، فى العاصمة نواكشوط؛ للتضامن مع الفلسطينيين فى قطاع غزة، فى ظل العدوان الذى يدخل شهره الثالث.

وجدد المشاركون فى الوقفة رفضهم للموقف الأمريكى الداعم لإسرائيل فى عدوانها على سكان القطاع، مطالبين بتحرك عاجل لوقف الحرب.



وطالب المحتجون - الذين رفعوا أعلاما فلسطينية - بوقف فورى للحرب، ونفاد الغذاء والدواء وغيرها من متطلبات الحياة الأساسية إلى السكان بالقطاع.



وأكد القائمون على التظاهرة أن الوقفة تدخل فى إطار سلسلة الأنشطة التى أعلنت عنها الأحزاب السياسية الموريتانية للتضامن مع غزة، منذ بدء العدوان الأخير عليها، قبل شهرين.



وكانت الحكومة الموريتانية قد أعلنت - الشهر الماضى - إلغاء احتفالات الاستقلال؛ تضامنا مع الفلسطينيين، كما أعلنت الحداد ثلاثة أيام على ضحايا العدوان.