من يستضيف cop29؟.. مؤتمر الأمم المتحدة لم يحدد الدولة المضيفة لقمة المناخ 2024

رسالة دبي: شعبان هدية

لأول مرة منذ سنوات تواجه إدارة الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ أزمة في تحديد الدول التالية لاستضافة المؤتمر، فمع انتهاء الأسبوع الأول من قمة الأمم المتحدة للمناخ COP28 الذي يعقد حاليا في إكسبو دبي بدولة الإمارات، لم يتم اختيار الدولة التي ستضيف cop29، العام المقبل.

وشهدت الأيام الافتتاحية للمؤتمر إشارة ضئيلة إلى مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP29)، على عكس السنوات السابقة، عندما يقوم المتحدثون عادة بالإشارة إلى الرئاسة القادمة لمؤتمر الأطراف لإظهار أن استراتيجية مكافحة المناخ في العالم تم رسمها لسنوات قادمة، في هذه المرحلة، عادة ما يقوم المضيف التالي بالتخطيط للقمة ووضع الأساس الدبلوماسي لرئاسته.

وبموجب قواعد الأمم المتحدة، فقد حان الدور لأوروبا الشرقية لاستضافة مؤتمر الأطراف، ويجب أن يكون القرار بالإجماع من قبل جميع البلدان في المنطقة. لكن حرب أوكرانيا جعلت هذا الأمر مستحيلا.

وقد عارضت روسيا، التي يفرض عليها الاتحاد الأوروبي عقوبات بسبب غزوها أوكرانيا، عقد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP29) في إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وتمنع عرض بلغاريا، أما أرمينيا وأذربيجان، فقد تم استبعادهما.

وقالت كارمن روبرتا تابوادا، مندوبة من البرازيل التي اشتركت بالفعل لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP30) "من الضروري حقًا أن نعرف إلى أين نتجه بعد ذلك"، وأضافت"ليس لدينا مكان لمؤتمر الأطراف العام المقبل.. فكيف سنتفق على قضية مهمة مثل تغير المناخ؟"

استضف مع الأكثر

إن الجهة المضيفة لمؤتمر الأطراف السنوي، والتي تعني مؤتمر الأطراف، تقوم بأكثر من مجرد توفير مكان واستيعاب عشرات الآلاف من المشاركين من جميع أنحاء العالم.

وتستغرق الرئاسة، التي تبدأ عملها بشكل غير رسمي في ختام مؤتمر الأطراف السابق، 12 شهرًا من الضغط على الحكومات العالمية لوضع الأساس للصفقات، عندما تنطلق قمة مؤتمر الأطراف، يكون للرئاسة تأثير كبير على جدول أعمالها ونتائجها.

وحث سلطان الجابر، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الحالي لمؤتمر الأطراف، الأسبوع الماضي، أوروبا الشرقية على "تسريع وإنهاء" المناقشات حول من سيستضيف مؤتمر الأطراف 29، وتعيين مفاوض للمساعدة في إيجاد حل بحلول 12 ديسمبر، عندما يحين نهاية موعد انعقاد هذه القمة، وحتى الآن لم يتم الإعلان عن أي حل.

COP30 ،COP33

وفي المقابل، تم الإعلان عن رئاسة الإمارات لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ منذ أكثر من عامين.

وقالت البرازيل العام الماضي إنها ستستضيف مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP30) عندما تنتقل الرئاسة إلى أمريكا اللاتينية في عام 2025، وتطوعت الهند الأسبوع الماضي لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP33) في عام 2028.

ويحتاج المضيفون إلى الوقت لإعداد الأساس الدبلوماسي واللوجستي لهذا الحدث الضخم، الذي اجتذب هذا العام رقماً قياسياً بلغ 97 ألف مندوب مسجل. عادةً ما يقوم رؤساء مؤتمر الأطراف بجولة حول العالم قبل انعقاد القمة.

ووصفت كريستيانا فيجيريس، رئيسة المناخ السابقة للأمم المتحدة، القرار بشأن مضيف COP29 بأنه "لحظة حاسمة أخرى في بناء الطموح العالمي".

الإمارات العربية المتحدة مرة أخرى؟

تنص المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة على أن البلد المضيف يجب أن يتناوب بين المناطق العالمية الخمس، ويجب أن تتفق البلدان في تلك المنطقة على من سيتولى ذلك، وبدون مثل هذا الاتفاق، تصبح الخيارات الإبداعية حاضرة.

وقد ناقش المندوبون أن تتولى دولة واحدة الرئاسة بينما تنظم دولة أخرى الحدث، مما يؤدي فعليًا إلى تقسيم عبء الاضطرار إلى توجيه المحادثات واستضافتها.

وهذا من شأنه أن يسمح لدول أوروبا الشرقية الصغيرة التي قد لا تمتلك البنية التحتية اللازمة لعقد قمة ضخمة برفع أيديها للرئاسة، ومن الممكن أن يعقد الحدث بعد ذلك في مقر هيئة المناخ التابعة للأمم المتحدة في بون، ألمانيا.

وقالت الإمارات، إنها لا تنوي الاستضافة للمرة الثانية، لكن الأمر لا يزال قائما، وإذا لم يتم اختيار أي مضيف، فمن الممكن أن تبقى الرئاسة في دولة الإمارات العربية المتحدة للعام الثاني، ولكن مع إقامة الحدث في ألمانيا.

وقال مامادو دومبيا، مندوب ساحل العاج، إنه بالنظر إلى التعهدات الطوعية العديدة التي قدمتها الحكومات والشركات في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) حتى الآن، فإن العودة إلى الإمارات يمكن أن تكون "أمرا جيدا لإجراء تقييم مناسب" حول ما إذا تم الوفاء بهذه الوعود.

أما الآخرون الذين كانوا متشككين في رئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة المنتجة للنفط، فيعارضون ذلك بشدة