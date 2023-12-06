منظمات ونشطاء من أفريقيا يرفعون شعارات ولافتات ضد الوقود الأحفوري في COP28

رسالة دبي: شعبان هدية





تظاهر عدد من المشاركين من الدول الإفريقية والعربية في مؤتمر المناخ COP28، في إكسبو دبي، ضد الوقود الأحفوري والمطالبة بإقرار خطط تساعد دول القارة الإفريقية تحديدا على التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.

ويأتي هذا في الوقت الذي يبحث فيه المندوبين ممثلي الدول المشاركة في المفاوضات في تفاصيل ما سيكون الاتفاق النهائي لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28).

اقترحت مسودة يوم الأربعاء أن المندوبين يدرسون التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري - من بين خيارات أخرى، بما في ذلك عدم ذكر مثل هذا.

وستشهد الجلسة العامة أن يقرر المفاوضون النقاط التي يجب رفعها إلى وزراء الدولة للنظر فيها، وسوف تحتاج حكوماتها إلى التوقيع، حيث يجب أن يحظى أي اتفاق نهائي بدعم إجماعي من جميع البلدان التي يبلغ عددها حوالي 200 دولة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) .

في حين تركز جلسات النقاش في قمة الأمم المتحدة للمناخ على النقل والبيئة الحضرية اليوم الأربعاء، وستشمل المواضيع التي سيتم التركيز عليها إدارة النفايات، والمباني المستدامة، والمركبات الكهربائية، والصناعات التي يصعب التخفيف منها بما في ذلك الأسمنت والصلب، قد يتم ذكر وقود الطيران المستدام أيضًا.

ومن المتوقع أن يلقي المبعوث الأمريكي للمناخ جون كيري كلمة في مؤتمر صحفي، اليوم ،يمكن أيضًا لرئيس COP28 سلطان الجابر أن يتحدث علنًا لوضع خطته للمفاوضات خلال بقية المؤتمر، والذي من المقرر أن ينتهي في 12 ديسمبر، ولكن - إذا كان مثل مؤتمرات الأطراف السابقة - يمكن أن يستمر وقتًا إضافيًا.

ويسعى خبراء المناخ وممثلو البلدان إلى تسليط الضوء على عملهم في جعل المدن أكثر استدامة، ويمكنهم تقديم المزيد من التعهدات الطوعية للسياسات أو التمويل للعمل الصديق للمناخ.



منظمات من أفريقيا (1)