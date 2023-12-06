ممثل الأزهر خلال مؤتمر التحالف بالفيوم: نريد مشهدا انتخابيا يتحدث عنه العالم

الفيوم رباب الجالى

قال محمود حسانين رئيس منطقة الفيوم الأزهرية أن مصر بلد كبيرة وصنعت التاريخ، ولها تاريخ عريق لأن مصر عاش علي أرضها الكثير من الأنبياء ومر بها الرسول صلي الله عليه وسلم فى رحلة الاسراء والمعراج وصلي ركعتين، ومصر دائما كانت داعما لغيرها من الأمم منذ ايام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عندما جاء الفقر وأغاثه عمرو بن العاص من مصر وقال سأرسل قافلة اولها بمدينة رسول الله وآخرها فى مصر.

وقال: "لا نريد كلمة الرئيس ناجح ناجح، نريد ان يكون نجاح ساحق يتحدث عنه كل العالم، نريد مشهدا انتخابيا يتحدث عنه كل العالم".

وكان بدأ منذ قليل، المؤتمر الجماهيري الحاشد الذي يعقده التحالف الوطني للتنمية بمحافظة الفيوم لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بمركز إطسا يمحافظة الفيوم، وشهد المؤتمر تواجد حشود هائلة من المواطنين الذين تواجدوا داخل السرادق المخصص للمؤتمر وخارجه وبجانبي الطريق، لإعلان دعمهم للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى.

ووقف الحاضرون للسلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية، ثم وقفوا دقيقة حداد على أرواح شهداء غزة، ووقف المواطنون بمحيط السرادق يرددون الهتافات المؤيدة للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى.

ويحضر المؤتمر أعضاء الهيئة العليا للتحالف الوطني للتنمية بمحافظة الفيوم برئاسة جمال الجارحي، والنائب محمد جمال الجارحي.

وكان شهد المؤتمر ترديد الهتافات المؤيدة للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى.