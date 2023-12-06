اليوم السابع
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مصر تربط 60 دولة بـ17 كابلا بحريا وتتحكم فى 90% من البيانات بين آسيا وأوروبا.. فيديو

الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 11:08 م
مصر تربط 60 دولة بـ17 كابلا بحريا وتتحكم فى 90% من البيانات بين آسيا وأوروبا.. فيديو مصر تربط 60 دولة بـ17 كابلا بحريا

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أصبحت مصر تمتلك ثورة تكنولوجية بفضل موقعها الجغرافى الذي أدى إلى مرور الكابلات التى  تربط الإنترنت بالعالم من خلال  ممر قناة السويس الملاحى.

وتربط تلك الكابلات مصر بحوالى 60 دولة من خلال 17 كابلا بحريا (Fibre Optic cable)  وتعد مسؤولة عن حوالى 90% من البيانات التي تمر عبر آسيا وأوروبا.

وتم تصنيف مصر فى المرتبة 91 بمؤشر  "Ookla's March 2022 Speedtest Global index "  من بين 142 دولة من حيث متوسط سرعة الإنترنت الأرضى.

وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تتبنى  خطة مصر الرقمية  التى اشتملت على مستهدفات لجذب  الاستثمارات بالقطاع والتحول نحو  الحكومة الرقمية وتقديم العديد من المبادرات التى توفر التدريب ودعم البنية التحتية للقطاع.

وركزت الخطة على القطاعات الأكبر  من حيث القيمة المضافة مثل:  تصميم وتصنيع الإلكترونيات وإنشاء المناطق المتكاملة لخدمات التكنولوجيا  Technology Parks بالإضافة إلى إنشاء مراكز البيانات المتكاملة ويعد الهدف الأساسى من الخطة تعظيم  المساهمة فى الناتج المحلى الإجمالى بالبلاد.

 







مصر

الكابلات

الانترنت

قناه السويس



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