اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 09:50 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية اقتصاد وبورصة

مصر تحتل الترتيب 56 من بين 172 دولة فى مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى

الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 09:00 ص
مصر تحتل الترتيب 56 من بين 172 دولة فى مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى وزارة الاتصالات - ارشيفية
كتبت -هبة السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
احتلت مصر الترتيب 56 من بين 172 دولة فى مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى عام 2020 وفقًا لمؤشر Al Readiness index"، وكانت الجهود المبذولة فى هذا الإطار هى السبب فى تحقيق هذه المعدلات، وتشمل هذه الجهود ما يلى:
 
- إنشاء المجلس الأعلى للذكاء الاصطناع في نوفمبر 2019 ليتولى مسؤولية صياغة وتنفيذ سياسات الاعتماد على الذكاء الاصطناعي.
 
- إطلاق الاستراتيجية القومية للذكاء الاصطناع لتعزيز مكانة مصر عالميًا في مجال استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، والإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
 
- إطلاق وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في يوليو 2021 المنصة القومية للذكاء الاصطناعي، والتي تستهدف جمع شركاء الأعمال معا لمناقشة مواثيق أخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي وفرصه.
 
وتستهدف الوزارة من خلال تلك المنصة زيادة الوعي بما تنجزه الدولة في هذا المجال.






الاتصالات

قطاع الاتصالات الذكاء الاصطناعى




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة