اليوم السابع
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الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 02:50 م
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مصرع سيدة إثر حريق شقة سكنية فى حدائق القبة

الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 02:07 م
مصرع سيدة إثر حريق شقة سكنية فى حدائق القبة حريق ـ أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد ـ إيهاب المهندس

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سيطر رجال الحماية المدنية على حريق داخل شقة سكنية فى منطقة حدائق القبة، انتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان ونتج عنها وفاة سيدة بسبب الأدخنة الكثيفة فى الشقة وتم نقلها للمستشفى.

وفور تلقى بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة فى حدائق القبة ، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى ومحاصرة النيران ومنع خطر الإمتداد لباقى المجاورات وتمت عملية إخماد الحريق، ونقلت سيارات الإسعاف سيدة متوفية الى المستشفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

 
وفيما تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل منزل بمنطقة الصف، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.
 

 

 







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امن القاهرة

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حدائق القبة




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