اليوم السابع
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مصادر: الهلال الأحمر المصرى يعمل على تذليل الصعاب لإدخال المساعدات إلى غزة

الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 05:24 م
مصادر: الهلال الأحمر المصرى يعمل على تذليل الصعاب لإدخال المساعدات إلى غزة الهلال الأحمر المصرى أمام معبر رفح
كتب محمد عبد المجيد

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كشفت مصادر عن قيام الهلال الأحمر المصري، بالتنسيق مع الوكالات المعنية، بتذليل الصعاب واستقبال المساعدات وتقديم المساندة اللازمة لإدخال المساعدات للقطاع.
 
وكانت قد أعلنت مصادر عن استمرار جهود مصر لدعم الاشقاء الفلسطينيين، وتقديم كافة أنواع الدعم فى ظل الأزمة الإنسانية الحالية التى يمر بها قطاع غزة. 
 
وأبدت المصادر قلق مصر من استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب القطاع واستمرار استهداف المدنيين، كما رفضت مصر أي محاولات للتهجير القسري للفلسطينيين إلى الأراضي المصرية بالمخالفة للقانون الدولي.
 
وشددت المصادر على تأكيد مصر ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري لإنهاء الكارثة الإنسانية الحالية بالقطاع وضرورة العودة للمسار السياسي لإنهاء هذه الحرب، كذا فتح المجال أمام إدخال أكبر قدر من المساعدات الإنسانية والطبية خاصة مع توقف عدد من المستشفيات عن العمل لاسيما في منطقة شمال القطاع
 
كما كشفت المصادر، أن عدد رحلال الجسر الجوي حتى يوم 5/12/2023 هو 285 طائرة وعدد الشاحنات 2312 شاحنة.. وإدخال 37 عربة إسعاف و1788 طن وقود و3391 طن أدوية و17226 طن مواد غذائية، وخروج 11067 من الرعايا الأجانب ومزدوجي الجنسية.. وخروج 529 مصابًا.. وخروج 1553 مصريًا.






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