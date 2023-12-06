اليوم السابع
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الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 06:08 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مصادر: استمرار فتح معبر رفع لإدخال المساعدات لغزة ودعم الأشقاء الفلسطينيين

الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 05:08 م
مصادر: استمرار فتح معبر رفع لإدخال المساعدات لغزة ودعم الأشقاء الفلسطينيين معبر رفح

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أكدت مصادر استمرار الجهود المصرية لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتقديم كافة أنواع الدعم في ظل الأزمة الإنسانية التي يمر بها القطاع حاليًا.

 

وشددت المصادر على مواصلة مصر فتح معبر رفح من الجانب المصري لعودة العالقين إلى القطاع وإخراج المصريين والرعايا الأجانب من القطاع وإدخال المساعدات والمواد الإغاثية والمستشفيات الميدانية واستقبال الجرحى للعلاج في المستشفيات المصرية.

 

وكشفت المصادر قيام الهلال الأحمر المصري بالتنسيق مع الوكالات المعنية بتذليل الصعاب واستقبال المساعدات وتقديم المساندة اللازمة لإدخال المساعدات للقطاع.

 

وأبدت المصادر قلق مصر من استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب القطاع واستمرار استهداف المدنيين، كما رفضت مصر أي محاولات للتهجير القسري للفلسطينيين إلى الأراضي المصرية بالمخالفة للقانون الدولي.

 

وشددت المصادر على تأكيد مصر ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري لإنهاء الكارثة الإنسانية الحالية بالقطاع وضرورة العودة للمسار السياسي لإنهاء هذه الحرب، كذا فتح المجال أمام إدخال أكبر قدر من المساعدات الإنسانية والطبية خاصة مع توقف عدد من المستشفيات عن العمل لاسيما في منطقة شمال القطاع

كما كشفت المصادر أن عدد رحلال الجسر الجوي حتى يوم 5/12/2023 هو 285 طائرة وعدد الشاحنات 2312 شاحنة.. وإدخال 37 عربة إسعاف و1788 طن وقود و3391 طن أدوية و17226 طن مواد غذائية، وخروج 11067 من الرعايا الأجانب ومزدوجي الجنسية.. وخروج 529 مصابًا.. وخروج 1553 مصريًا

 







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