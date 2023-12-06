اليوم السابع
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مستشار الرئيس الفلسطينى: مصر تصدت لمؤامرة التهجير القسرى منذ اللحظة الأولى

الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 12:29 م
مستشار الرئيس الفلسطينى: مصر تصدت لمؤامرة التهجير القسرى منذ اللحظة الأولى الدكتور محمود الهباش

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قال الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، أن التهجير القسرى للفلسطينيين من قطاع غزة يعد جريمة حرب، مشيرا إلى أن مصر رفضت مؤامرة الاحتلال الإسرائيلي بتهجير الفلسطينيين من القطاع منذ اللحظة الأولى. 
 
وأضاف مستشار الرئيس الفلسطيني، خلال مداخلة هاتفية على قناة القاهرة الإخبارية، أن الإدارة الأمريكية تغطى على جرائم الاحتلال الإسرائيلي فى قطاع غزة، وأن الولايات المتحدة الأمريكية تتحمل المسئولية عن استمرار العدوان الإسرائيلي ونتائجه، بما فى ذلك التهجير القسرى.






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