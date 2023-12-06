مساعدات أمريكية جديدة لأوكرانيا.. وبلينكن: ستكون الآخيرة حال عدم تحرك الكونجرس

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أعلنت الولايات المتحدة اليوم /الأربعاء/، عن حزمة جديدة من الأسلحة والمعدات لدعم أوكرانيا.

وقال وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن - فى بيان نشره الموقع الرسمى للخارجية الأمريكية - "إن تلك الحزمة توفر ما يصل إلى 175 مليون دولار من الأسلحة والمعدات، تشمل ذخائر الدفاع الجوي، والذخيرة الإضافية لأنظمة الصواريخ المدفعية عالية الحركة وذخائر المدفعية والصواريخ المضادة للإشعاع عالية السرعة، والصواريخ المضادة للدروع وذخائر الأسلحة الصغيرة وذخائر التدمير لإزالة العوائق ومعدات لحماية المواطنين الوطنيين، والبنية التحتية وقطع الغيار والمعدات المساعدة والخدمات والتدريب والنقل".



وأشار إلى أنه "فى حال عدم تحرك الكونجرس لتمرير طلب الرئيس الأمريكى جو بايدن للتمويل الإضافى للأمن القومي؛ فستكون هذه واحدة من آخر حزم المساعدة الأمنية التى يمكننا تقديمها لأوكرانيا".



وأوضح أن مساعدة أوكرانيا فى الدفاع عن نفسها وتأمين مستقبلها؛ من شأنه أن يعزز مصالح أمننا القومي؛ ويسهم فى الاستقرار العالمى فى جميع أنحاء العالم، مطالبا "الكونجرس بالتحرك الفوري".



وأضاف وزير الخارجية الأمريكى "من الأهمية بمكان بالنسبة للولايات المتحدة أن تستمر فى قيادة التحالف الذى بنيناه والذى يضم أكثر من 50 دولة تقف بقوة إلى جانب أوكرانيا".