اليوم السابع
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مرصد الأزهر يحذر من دعوات صهيونية لنزع سلطة الوقف الإسلامى بالمسجد الأقصى

الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 11:28 ص
مرصد الأزهر يحذر من دعوات صهيونية لنزع سلطة الوقف الإسلامى بالمسجد الأقصى دعوات صهيونية لنزع سلطة الوقف الإسلامى عن المسجد الأقصى
كتب لؤى على

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قال مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، أن شرطة الاحتلال وافقت على الدعوة التي تقدمت بها منظمات الهيكل المزعوم بإقامة "مسيرة المكابين" بالبلدة القديمة في القدس المحتلة، عشية الاحتفال بـ"عيد الحانوكا" اليهودي يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، تحت عنوان "طرد الوقف من جبل الهيكل"، والتي تخطط لنزع سلطة الوقف الإسلامي الإداري على المسجد الأقصى المبارك وبسط السيادة الصهيونية الكاملة على مدينة القدس المحتلة وساحات المسجد الأقصى المبارك.
 
وأكد مرصد الأزهر أن منظمات الهيكل المزعوم واليمين المتطرف الصهيوني يسعى لاستغلال العدوان الغاشم على قطاع غزة وانشغال العالم بأسره بما يحدث داخل القطاع، لطرد الوقف الإسلامي من المسجد الأقصى المبارك، والمضي قدمًا في تأجيج وتيرة الحرب الدينية لتسريع قدوم حرب "جوج وماجوج- גוג ומגוג" التوراتية، وإقامة الهيكل المزعوم على أنقاض مصلى قبة الصخرة.
 
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المسجد الأقصى

شرطة الاحتلال

الهيكل المزعوم

قطاع غزة



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