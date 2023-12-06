مرصد الأزهر يحذر من دعوات صهيونية لنزع سلطة الوقف الإسلامى بالمسجد الأقصى

وأكد مرصد الأزهر أن منظمات الهيكل المزعوم واليمين المتطرف الصهيوني يسعى لاستغلال العدوان الغاشم على قطاع غزة وانشغال العالم بأسره بما يحدث داخل القطاع، لطرد الوقف الإسلامي من المسجد الأقصى المبارك، والمضي قدمًا في تأجيج وتيرة الحرب الدينية لتسريع قدوم حرب "جوج وماجوج- גוג ומגוג" التوراتية، وإقامة الهيكل المزعوم على أنقاض مصلى قبة الصخرة.