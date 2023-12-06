اليوم السابع
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الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 07:55 م
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محافظ كفر الشيخ يتفقد توسعة ورفع كفاءة دائرى العاصمة 12 مترا بالاتجاهين

الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 07:25 م
محافظ كفر الشيخ يتفقد توسعة ورفع كفاءة دائرى العاصمة 12 مترا بالاتجاهين جانب من الجولة
كفر الشيخ- محمد سليمان

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تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، أعمال تغطية المجارى المائية- القطاع الأول - شمال وجنوب طريق " أبوعمر" شرق مدينة كفرالشيخ، بطول 950 مترا ضمن خطة توسعة ورفع كفاءة طريق كفرالشيخ الدائرى، لتصل أعمال التوسعة 12 مترًا فى الاتجاهين، موجهًا برفع كفاءة منظومة الإنارة بالطريق وتوفير خدمات مرورية على طريق أبو عمر للمساهمة فى تسهيل حركة النقل وسير السيارات خلال فترة الأعمال.

 

أكد محافظ كفرالشيخ، أنه يتم تغطية المجارى المائية شمال وجنوب طريق أبوعمر بطول 950 مترًا بهدف توسعة ورفع كفاءة " دائرى العاصمة " لربط القطاع الشمالى الشرقى لمدينة كفرالشيخ، بداية من الكوبرى الأزرق شرقًا حتى الربط برافد بلطيم- الدولى الساحلى شمالًا، قائلًا: "يعد محورًا جديدًا للتنمية ولتخفيف التكدس والزحام عن مناطق مدينة كفرالشيخ، وتسهيل حركة مرور المركبات وتحسين الخدمات للمواطنين"، ولاسيما أن " دائرى العاصمة " مخطط له ربط شرق وغرب العاصمة بروافد الطريق الدولى «كفر الشيخ - طنطا» و«كفر الشيخ - المحلة»، ورافد «كفر الشيخ - بلطيم»، لتيسير الحركة المرورية وتحسين الخدمات وسهولة التنقل بين تلك المحاور التى تساهم فى دفع عجلة التنمية وتحقيق نقلة نوعية فى خدمات النقل وتلبيةً لاحتياجات المواطنين.

 







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