اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 01:56 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الوادى الجديد يبحث استغلال مساحة 13 ألفا و514 مترا بعد استلامها من الآثار

الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 01:34 م
محافظ الوادى الجديد يبحث استغلال مساحة 13 ألفا و514 مترا بعد استلامها من الآثار جانب من الحدث
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، موقع الأرض التي تسلمتها المحافظة من وزارة السياحة والآثار بناء على قرار اللجنة الدائمة للآثار على مساحة 13 ألفا 514 م2 داخل حيز مدينة الخارجة؛ وذلك لاستغلالها للمنفعة العامة. يرافقه جهاد متولي رئيس المركز و محمد إبراهيم مدير عام الآثار المصرية 
 
وأوضح الزملوط أن التعاون مع الوزارة يهدف إلى حسن إدارة واستغلال الأصول المملوكة للدولة لإقامة مشروعات خدمية وتنموية للمواطنين بالمناطق المتميزة وغير المستغلة، مشيرًا إلى دراسة استكمال أعمال الحفائر الأثرية بكافة المواقع المشابهة للتأكد من إمكانية استغلالها.
 
 
 
 
 






الوادي الجديد

آثار الوادي الجديد

مدينة الخارجة

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار مصريه




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة