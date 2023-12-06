محافظ الوادى الجديد يبحث استغلال مساحة 13 ألفا و514 مترا بعد استلامها من الآثار

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ، موقع الأرض التي تسلمتها المحافظة من وزارة السياحة والآثار بناء على قرار اللجنة الدائمة للآثار على مساحة 13 ألفا 514 م2 داخل حيز مدينة الخارجة؛ وذلك لاستغلالها للمنفعة العامة. يرافقه جهاد متولي رئيس المركز و محمد إبراهيم مدير عام الآثار المصرية

وأوضح الزملوط أن التعاون مع الوزارة يهدف إلى حسن إدارة واستغلال الأصول المملوكة للدولة لإقامة مشروعات خدمية وتنموية للمواطنين بالمناطق المتميزة وغير المستغلة، مشيرًا إلى دراسة استكمال أعمال الحفائر الأثرية بكافة المواقع المشابهة للتأكد من إمكانية استغلالها.