متى يكون الصداع مؤشراً على ورم المخ؟ أعراض تساعد فى التشخيص

كتبت فاطمة ياسر

قال الدكتور عمرو عبد العزيز استشاري المخ والأعصاب في كلية طب قصر العيني، إن سرطان المخ يعد من أخطر أنواع الأورام والأصعب عند التشخيص، لأن أعراضها تكون طبيعية في بداية الإصابة، ثم تتفاقم عندما يتمكن الورم من المخ.

وأضاف استشاري المخ والأعصاب، أن هناك العديد من الأعراض التي تظهر على المصاب بسرطان المخ، والتي تعتبر جرس إنذار للإصابة ويجب العلاج سريعا حتي لا يتعرض الشخص للمضاعفات المرتبطة بالمرض، ومن هذه الأعراض، أن الشخص يصبح سريع الغضب ويميل للعدوانية، ويعاني المصاب من صعوبة في التعبير عبر علامات الوجه عن الأشياء التي يشعر بها، ويكون هذا بسبب تطور المرض الذي قد يكون تسبب في تعرضه لتلف الأعصاب.

وأضاف عبد العزيز، أن مريض سرطان المخ يتعرض أيضا لسماع أصوات غريبة في الرأس، وهذا الأمر قد يعرضه لفقدان الذاكرة المؤقت، ومن ضمن الأعراض الأخرى ايضا تأثير السمع والنظر لدى المصاب بسبب ضغط الورم على عصب السمع والنظر أو العين، ولذا يواجه المصاب صعوبة في القراءة.

وأشار الطبيب، أن مريض سرطان المخ يتعرض للحاجة الملحة والمتكررة للدخول للحمام، وذلك يكون بسبب اضطرابات في الغدد الصماء.