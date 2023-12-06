متنفس جديد لأبناء القليوبية.. ممشى أهل مصر ببنها بطول 1850 متر.. والمحافظ: انتهاء المرحلة الأولى بطول 850 مترا وبتكلفة 17 مليون جنيه لتقديم خدمة متميزة للمواطنين.. ويؤكد: يشمل 21 عربة طعام متنقلة للشباب.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

خلايا نحل بموقع العمل لإنشاء ممشى أهل مصر بكورنيش النيل بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، وذلك فى إطار خطة المحافظة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث يبلغ طول الممشى 1850 مترا، ويتم العمل على مرحلتين كل مرحلة تتكون من قطاعين، المرحلة الأولى من القطاعين (أ، ب)، والمرحلة الثانية من القطاعين (ج، د)، حيث تم الانتهاء من المرحلتين (أ، ب)، ويتم الآن العمل بالمرحلة (ج)، وجارى التجهيز للعمل بالقطاع (د) من المرحلة الثانية، ليكون متنفسا لأهالى المحافظة والمحافظات المجاورة للاستمتاع بجمال نهر النيل والخضرة الحسنة التى تتمتع بها مدينة بنها بمحافظة القليوبية،

وحاليا يتم العمل بالقطاع (ج)، حيث تتم المتابعة الدورية لما تم إنجازه من أعمال، إذ تم الانتهاء من تركيب السور الكريتال على المعبر أعلى معدية بطا وبدء العزل للأرضيات لتركيب بلاط الإنترلوك وتم تسوية المناسيب والانتهاء من الخرسانات المطبوعة الموجودة وسط الممشى، لزراعة الأشجار لإحداث مظهر جمالى للممشى، كما تم زراعة 51 شجرة أكاسيا على إمتداد الممشى وتركيب كشافات الإنارة الديكورية والموفرة للطاقة.

وأوضح اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، أن أعمال المرحلة (ج) من ممشى أهل مصر بمدينة بنها، تبدأ من أمام مجلس مدينة بنها وتنتهى بنادى الشرطة بطول 450م، ويشرف على تنفيذ الأعمال الجهاز التنفيذى لإحياء القاهرة الإسلامية والفاطمية، مشيرًا إلى أهمية مراعاة استغلال أقصى ما يمكن من مساحات لإقامة مشروعات عربات طعام ومشروبات للشباب للمساهمة فى خلق فرص عمل حقيقية للشباب وإيجاد موارد للمحافظة فى ذات الوقت.

وأكد "الهجان"، على متابعة تنفيذ الأعمال وتذليل العقبات والتواجد بشكل مستمر فى موقع المشروع، مشددا على ضرورة دفع الأعمال والالتزام بالمواصفات القياسية فى جميع الأعمال لنهو المشروع للبدء بالتجهيز للمرحلة (د) والتى تمتد من نادى الشرطة حتى محطة المياه بطول 550م، وإزالة أى معوقات والتنسيق مع جهاز القاهرة الفاطمية بالبدء فى اتخاذ الإجراءات والرسومات الهندسية اللازمة، للانتهاء من المشروع بالكامل.

وكشف عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أنه فى وقت سابق فى سبتمبر من العام الماضى، تم افتتاح المرحلتين (أ، ب)، من ممشى أهل مصر ببنها، بحضور اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزى للتعمير، واللواء وائل مصطفى رئيس جهاز القاهرة الفاطمية، وذلك فى إطار خطة المحافظة وتوجيهات القيادة السياسية بخلق أماكن للتنزه وإتاحة نهر النيل أمام جميع المواطنين للاستمتاع به باعتباره ملك لجميع المواطنين، حيث تضمنت أعمال إنشاء الممشى إقامة عدد من الاستراحات والمظلات وتم إنارته وتجميله وتزويده بمعدات وأدوات النظافة، مضيفًا أن المكان أصبح متنفسا حضاريا للمواطنين يلجئون الية من كل مدن المحافظة وليس مدينة وبنها فقط.

وقالت المهندسة إيمان عبد البارى، مدير عام المشروع ومدير عام المشروعات بالجهاز التنفيذى لأحياء القاهرة الإسلامية والفاطمية بالجهاز المركزى للتعمير، إن مشروع ممشى أهل مصر الذى قام بتنفيذه الجهاز التنفيذى لتجديد أحياء القاهرة الإسلامية والفاطمية، وذلك تحت إشراف الجهاز المركزى للتعمير، إذ يتكون من مرحلتين كل مرحلة من قطاعين وتتكون ويمتد قطاع (أ) من المرحلة الأولى من كوبرى كفر الجزار وحتى خط السكة الحديد بطول 450 مترا وبعرض 3-8 أمتار وتم تسليم القطاع فى مايو 2020، وقطاع (ب) الذى تم افتتاحه فى سبتمبر من العام الماضى يمتد من خط السكة الحديد وحتى معدية بطا أمام مجلس مدينة بنها بطول 400 متر وتم التنفيذ بعرض يتراوح من 5 - 17 مترا.

وأضافت مدير المشروع فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أنه تم تنفيذ 21 مخرجا وذلك لإمكانية تشغيل أكشاك متنقلة "منشآت خفيفة" طبقا للنماذج المرفقة، حيث تبلغ تكلفة الكشك حوالى 25 ألف جنيه، وبذلك يكون إجمالى تكلفة القطاعين "أ، ب"، من المرحلة الأولى وصلت 17 مليون جنيه.







ممشى أهل مصر



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ممشى أهل مصر ببنها ممشى أهل مصر ببنها



جانب من التطوير جانب من التطوير



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