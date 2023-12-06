مؤتمر للتحالف الوطنى بكفر الشيخ لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى

كفر الشيخ - محمد سليمان

نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بكفر الشيخ، مؤتمراً جماهيراً حاشداً، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بمدينة الرياض برئاسة اللواء أسامة الأتربي، المنسق العام للتحالف الوطني بكفرالشيخ.

شهد المؤتمرَ حضوراً جماهيرياً كبيراً، ضم العديد من مؤسسات المجتمع المدني بمركز الرياض وعدد من القيادات الشعبية والشخصيات العامة بالتضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والشباب والرياضة وشباب الجامعات.

شارك في المؤتمر الدكتور طارق عمارة، عميد المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ، وعضو التحالف الوطني بأمانة المحافظة، والمهندس فوزي الرفاعي، أمين عام حزب مستقبل وطن ، والدكتور إيهاب السيج نعمان، منسق التحالف الوطني بالرياض، وخالد الزهيري، مسئول الإتحاد بالتحالف الوطني.

أكد الحضور دعمهم للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، لاستكمال مسيرة البناء والتنمية وبناء قدرات الدولة، مشيراً إلى التحديات الكبيرة، التي واجهت الدولة المصرية، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب، وتحقيق الأمن والاستقرار إلى جانب مسار التنمية الشاملة في جميع المجالات سياسيا واقتصاديا، واجتماعيا، ودوليا.

وأضافوا أن اختيار المرشح للرئاسة عبدالفتاح السيسي، الذي قدم لمصر الكثير هو اختيارا لهيبة الدولة واستقرارها والتنمية والمستقبل، ويوم الانتخابات هو يوم لرد الجميل للرئيس، وسيحتشد فيه المصريون بكافة فئاتهم وطوائفهم لانتخاب الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة.



جانب من مؤتمر التحالف بالرياض



الحضور من السيدات بمؤتمر للتحالف الوطني



مؤتمر للتحالف الوطني بكفر الشيخ



الحضور من أهالي الرياض