كتب سمير حسنى

أعلن عبد الله بوحبيب وزير الخارجية اللبناني، أن بلاده سنقدم شكوى إلى مجلس الأمن ردا على قصف إسرائيلي استهدف مركزا للجيش وأسفر عن سقوط شهيد وجرحى عسكريين، مشددا على أن امتناع إسرائيل عن تنفيذ القرارات الأممية يؤجج الصراع ويقوض جهود تحقيق الأمن والاستقرار، عن القاهرة الإخبارية.

اعتبر وزير الدفاع الوطني بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية موريس سليم، أن القصف الإسرائيلي لموقع للجيش اللبناني على الحدود الجنوبية، الثلاثاء، يعد انتهاكًا فاضحًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، موضحًا أن هذا الانتهاك يستوجب إدانة عملية من المجتمع الدولي الذي ينادي ليل نهار بتطبيق هذا القرار.